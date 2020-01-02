В СК назвали причину хлопка газа в жилом доме в Твери

Следователи выяснили, из-за чего произошла утечка газа, приведшая к хлопку в квартире дома в Твери.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что инцидент произошёл в результате деформации газового шланга.

«Для осуществления работ по сборке и установке кухонного гарнитура в квартире дома №19, расположенного по бульвару Гусева города Твери, был привлечён мужчина. В ходе осуществления демонтажа и установки кухонных шкафов им были допущены нарушения, повлёкшие деформацию газового шланга, соединяющего газовую трубу и газовую плиту», — указывается в заявлении.

Уточняется, что это и привело в дальнейшем к хлопку газа.

«Проживающим там супругам были причинены травмы и ожоги различной степени тяжести, в том числе одному из них не менее 70% ожогов поверхности тела», — добавило ведомство.

Ранее следователи начали проверку после взрыва газа в жилом доме в Твери, где в результате инцидента пострадали два человека.

В январе 2019 года член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова в беседе с НСН рассказала о мерах по предотвращению взрывов бытового газа в домах.