В СК назвали причину хлопка газа в жилом доме в Твери
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что инцидент произошёл в результате деформации газового шланга.
«Для осуществления работ по сборке и установке кухонного гарнитура в квартире дома №19, расположенного по бульвару Гусева города Твери, был привлечён мужчина. В ходе осуществления демонтажа и установки кухонных шкафов им были допущены нарушения, повлёкшие деформацию газового шланга, соединяющего газовую трубу и газовую плиту», — указывается в заявлении.
Уточняется, что это и привело в дальнейшем к хлопку газа.
«Проживающим там супругам были причинены травмы и ожоги различной степени тяжести, в том числе одному из них не менее 70% ожогов поверхности тела», — добавило ведомство.
Ранее следователи начали проверку после взрыва газа в жилом доме в Твери, где в результате инцидента пострадали два человека.
В январе 2019 года член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова в беседе с НСН рассказала о мерах по предотвращению взрывов бытового газа в домах.