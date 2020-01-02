Прокурор поручил провести проверку после хлопка газа в Твери

Короткая ссылка
Прокуратура начала проверку после того, как в одном из домов в Твери произошёл хлопок газа, в результате которого пострадали два человека.
Прокурор поручил провести проверку после хлопка газа в Твери
  • ©СК РФ

«По поручению прокурора Тверской области Сергея Борисовича Лежникова прокуратурой Московского района Твери организована проверка в связи с хлопком газа в квартире», — говорится в сообщении ведомства.

Под особый контроль взято соблюдение прав эвакуированных граждан.

Ранее следователи начали проверку в связи с инцидентом.

В начале декабря произошло обрушение четырёх этажей жилого дома в посёлке Яковлево в Белгородской области в результате взрыва бытового газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить