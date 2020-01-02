Прокурор поручил провести проверку после хлопка газа в Твери
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«По поручению прокурора Тверской области Сергея Борисовича Лежникова прокуратурой Московского района Твери организована проверка в связи с хлопком газа в квартире», — говорится в сообщении ведомства.
Под особый контроль взято соблюдение прав эвакуированных граждан.
Ранее следователи начали проверку в связи с инцидентом.
В начале декабря произошло обрушение четырёх этажей жилого дома в посёлке Яковлево в Белгородской области в результате взрыва бытового газа.