Прокуратура отчиталась о результатах проверки по факту инцидента в детсаду Татарстана

Прокуратура Набережных Челнов отчиталась о результатах проверки по факту инцидента в детском саду «Ландыш», передаёт «Реальное время».

По имеющимся данным, 30 декабря трёхлетняя девочка получила ожог II степени от горячей воды из трубы в месте стыка батареи. Воспитатели рассказали о случившемся только матери и попросили сообщить врачам, что дочь обожглась дома.

Как заявил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, в адрес руководителя исполкома внесли представление, в котором поставлен вопрос об ответственности виновных должностных лиц детсада.

Кроме того, материалы проверки переданы в следственные органы для уголовно-правовой оценки.

Ранее портал progorod43 сообщал, что в Кировской области завершили расследование уголовного дела по факту травмирования ребёнка в детском саду.