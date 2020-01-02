Прокуратура отчиталась о результатах проверки по факту инцидента в детсаду Татарстана

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Прокуратура Набережных Челнов отчиталась о результатах проверки по факту инцидента в детском саду «Ландыш», передаёт «Реальное время».
Прокуратура отчиталась о результатах проверки по факту инцидента в детсаду Татарстана
  • РИА Новости

По имеющимся данным, 30 декабря трёхлетняя девочка получила ожог II степени от горячей воды из трубы в месте стыка батареи. Воспитатели рассказали о случившемся только матери и попросили сообщить врачам, что дочь обожглась дома.

Как заявил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, в адрес руководителя исполкома внесли представление, в котором поставлен вопрос об ответственности виновных должностных лиц детсада.

Кроме того, материалы проверки переданы в следственные органы для уголовно-правовой оценки.

Ранее портал progorod43 сообщал, что в Кировской области завершили расследование уголовного дела по факту травмирования ребёнка в детском саду.

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