Главврач крымской больницы подозревается во взяточничестве

Главного врача одной из больниц Крыма заподозрили в получении взятки, сопряжённом с вымогательством. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Следствием установлено, что главный врач Ленинской центральной районной больницы вымогал взятку в размере 755 тыс. рублей за общее покровительство фирме при реализации государственного контракта», — сообщили в ведомстве.

Подозреваемый был задержан после получения части суммы.

В конце ноября URA.RU сообщало, что в Курганской области вынесли приговор бывшему хирургу Лебяжьевской центральной районной больницы по делу о получении взятки за оформление фиктивного больничного.