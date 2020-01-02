Главврач крымской больницы подозревается во взяточничестве

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Главного врача одной из больниц Крыма заподозрили в получении взятки, сопряжённом с вымогательством. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Главврач крымской больницы подозревается во взяточничестве
  • Pixabay

«Следствием установлено, что главный врач Ленинской центральной районной больницы вымогал взятку в размере 755 тыс. рублей за общее покровительство фирме при реализации государственного контракта», — сообщили в ведомстве.

Подозреваемый был задержан после получения части суммы.

В конце ноября URA.RU сообщало, что в Курганской области вынесли приговор бывшему хирургу Лебяжьевской центральной районной больницы по делу о получении взятки за оформление фиктивного больничного.

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