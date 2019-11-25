В Курганской области вынесли приговор бывшему хирургу по делу о получении взятки

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В Курганской области вынесли приговор бывшему хирургу Лебяжьевской центральной районной больницы. Он признан виновным в получении взятки за оформление фиктивного больничного, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
В Курганской области вынесли приговор бывшему хирургу по делу о получении взятки
  • РИА Новости

«Суд назначил подсудимому наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с лишением права заниматься медицинской деятельностью, связанной с выдачей и продлением листков нетрудоспособности, на три года», — заявили в ведомстве.

По имеющимся данным, в мае 2018 года мужчина выдал местному жителю фиктивный листок нетрудоспособности на 14 дней, указав там ложную информацию. За это врач получил от него 4,2 тыс. рублей. Уголовное дело заводили по статьям «Служебный подлог» и «Взятка в размере до 10 тыс. рублей».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Миассе уволили главного врача городской больницы №2 из-за скандала.

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