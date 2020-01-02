ГИБДД усилила контроль за пьяными водителями по всей России

ГИБДД усиливает контроль за нетрезвыми водителями в течение всех праздничных дней, заявили в пресс-службе ведомства.

«На протяжении всех праздничных дней Госавтоинспекция усиливает контроль за нетрезвыми водителями. Патрулирование проводится в местах массового скопления людей», — говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идёт о подъездах к торговым центрам, местах отдыха и развлечений, где возможно возникновение транспортных заторов и аварийных ситуаций.

«В период новогодних праздников на дороги вышли дополнительные наряды ДПС, особенно в региональных центрах и крупных городах», — добавили в ведомстве.

Повсеместно, как указывается, запланировано проведение массовых проверок и спецопераций, которые направлены «на предупреждение нарушений и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения».

Ранее в МЧС заявили о введении режима повышенной готовности на период новогодних и рождественских праздников.

В середине ноября спецпосланник Генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт назвал причины смертности на российских дорогах.

По его мнению, к ним относятся пробелы в образовании водителей и пешеходов, а также езда за рулём в пьяном виде и недостаточно строгое преследование нарушителей.

«Новый Севастополь» передавал, что каждое десятое ДТП в городе в 2019 году произошло по вине нетрезвых водителей.