Автоэксперт прокомментировал вступление в силу новых поправок в ПДД
- РИА Новости
По словам Хайцеэра, новая система облегчит жизнь автомобилистам.
«Потому что это нормально, что по электронной базе данных можно проверить все данные и не возить массу ненужных документов, тем более в сегодняшний цифровой век — бумажные носители», — подчеркнул он.
При этом эксперт указал на то, что в России есть достаточно удалённые места, где есть проблемы со связью.
«Когда инспектор на какой-то глухой, лесной дороге остановит водителя, у которого с собой не будет бумажного носителя, каким образом он проверит необходимые данные, для меня остаётся открытым вопросом», — заключил он.
Ранее в России вступили в силу касающиеся проверок на дорогах поправки в ПДД.
Теперь предоставлять для проверки полис ОСАГО можно как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа.
Сотрудник полиции сможет проверить факт заключения договора обязательного страхования, запросив нужные данные в автоматизированной системе.