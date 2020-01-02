Автоэксперт прокомментировал вступление в силу новых поправок в ПДД

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр прокомментировал RT вступление в силу в России поправок в правила дорожного движения. Нововведения позволяют водителям предоставлять для проверки полис ОСАГО как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа.

По словам Хайцеэра, новая система облегчит жизнь автомобилистам.

«Потому что это нормально, что по электронной базе данных можно проверить все данные и не возить массу ненужных документов, тем более в сегодняшний цифровой век — бумажные носители», — подчеркнул он.

При этом эксперт указал на то, что в России есть достаточно удалённые места, где есть проблемы со связью.

«Когда инспектор на какой-то глухой, лесной дороге остановит водителя, у которого с собой не будет бумажного носителя, каким образом он проверит необходимые данные, для меня остаётся открытым вопросом», — заключил он.

Ранее в России вступили в силу касающиеся проверок на дорогах поправки в ПДД.

Теперь предоставлять для проверки полис ОСАГО можно как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа.

Сотрудник полиции сможет проверить факт заключения договора обязательного страхования, запросив нужные данные в автоматизированной системе.