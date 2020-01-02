В Москве на регистрацию брака в «красивые» даты подано более тысячи заявлений

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что на регистрацию брака в ЗАГСах Москвы в «красивые» даты февраля — 2, 20 и 22 февраля подано более тысячи заявлений.
В Москве на регистрацию брака в «красивые» даты подано более тысячи заявлений
  • АГН «Москва»

«Из-за большого количества обращений граждан мы открыли дополнительно три отдела ЗАГС 2 февраля и сделали торжественные регистрации брака в 34 отделах 20 февраля», — приводит РИА Новости слова Раковой.

Она отметила, что на 20 февраля 2020 года подали уже свыше 700 заявлений — это равноценно количеству браков в выходной день летом.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московский Дворец бракосочетания №1 будет открыт по выходным, с 9:00 субботы до 18:00 воскресенья, начиная с 21 декабря.

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