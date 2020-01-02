В Москве на регистрацию брака в «красивые» даты подано более тысячи заявлений
- АГН «Москва»
«Из-за большого количества обращений граждан мы открыли дополнительно три отдела ЗАГС 2 февраля и сделали торжественные регистрации брака в 34 отделах 20 февраля», — приводит РИА Новости слова Раковой.
Она отметила, что на 20 февраля 2020 года подали уже свыше 700 заявлений — это равноценно количеству браков в выходной день летом.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Московский Дворец бракосочетания №1 будет открыт по выходным, с 9:00 субботы до 18:00 воскресенья, начиная с 21 декабря.