В Москве на регистрацию брака в «красивые» даты подано более тысячи заявлений

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что на регистрацию брака в ЗАГСах Москвы в «красивые» даты февраля — 2, 20 и 22 февраля подано более тысячи заявлений.

«Из-за большого количества обращений граждан мы открыли дополнительно три отдела ЗАГС 2 февраля и сделали торжественные регистрации брака в 34 отделах 20 февраля», — приводит РИА Новости слова Раковой.

Она отметила, что на 20 февраля 2020 года подали уже свыше 700 заявлений — это равноценно количеству браков в выходной день летом.



Ранее телеканал «360» сообщал, что Московский Дворец бракосочетания №1 будет открыт по выходным, с 9:00 субботы до 18:00 воскресенья, начиная с 21 декабря.