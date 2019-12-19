Грибоедовский ЗАГС начнёт работать по ночам в выходные

Московский Дворец бракосочетания №1 будет открыт по выходным, с 9:00 субботы до 18:00 воскресенья, начиная с 21 декабря, сообщает телеканал «360».

«Переход на ночной режим работы в выходные дни позволит большему количеству пар зарегистрировать брак именно в легендарном Дворце бракосочетания №1. Кроме того, в выходные дни, традиционно наиболее популярные для проведения свадеб, появится больше свободных мест», — отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как уточняет портал мэра и правительства столицы, в будни учреждение продолжит работать в прежнем режиме.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в столице заработали ещё две площадки для регистрации брака.