Грибоедовский ЗАГС начнёт работать по ночам в выходные
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- РИА Новости
«Переход на ночной режим работы в выходные дни позволит большему количеству пар зарегистрировать брак именно в легендарном Дворце бракосочетания №1. Кроме того, в выходные дни, традиционно наиболее популярные для проведения свадеб, появится больше свободных мест», — отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как уточняет портал мэра и правительства столицы, в будни учреждение продолжит работать в прежнем режиме.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в столице заработали ещё две площадки для регистрации брака.