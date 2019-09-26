В Москве заработали ещё две площадки для регистрации брака

В столице заработали ещё две площадки для регистрации брака, сообщает «Вечерняя Москва».

Это лофт-пространство и ресторан 1913 года.

«В связи с большой популярностью мест и частыми обращениями граждан мы продолжаем открывать новые необычные площадки», — заявила начальник Управления московского ЗАГС Елена Ефремова.

Подать заявление можно на портале госуслуг, а также во Дворце бракосочетания №5 (для ресторана на Рождественке) и в Нагатинском отделе ЗАГС (для лофт-пространства на улице Ленинская Слобода), передаёт портал мэра и правительства.

Ранее телеканал «360» сообщал, что почти тысяча пар приурочили свадьбу в Москве к Международному женскому дню.