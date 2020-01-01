Омбудсмен Москвы оценила ситуацию с пропажей девочки в Новый год

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева оценила ситуацию с пропажей девочки в Новый год.

«Надо посмотреть, что там за ситуация, разобраться. Сделаем запрос в департамент соцзащиты», — цитирует Потяеву РИА Новости.

По данным источника, следователи разбираются в ситуации вместе с социальными работниками, поскольку семья девочки неблагополучная.

Ранее сообщалось, что полицейские нашли пропавшую в ночь с 31 декабря на 1 января на северо-востоке Москвы семилетнюю девочку, которую увела знакомая семьи.

Отмечалось, что ребёнок и женщина были переданы полицейскими сотрудникам следственных органов для дальнейшего разбирательства.