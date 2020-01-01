СК возбудил дело против подозреваемого в убийстве собак депутата

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата законодательного собрания Кировской области шестого созыва, который подозревается в убийстве двух собак, передаёт пресс-служба СУ СК по региону.
СК возбудил дело против подозреваемого в убийстве собак депутата
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 245 УК России («Жестокое обращение с животными»), ч. 2 ст. 167 УК России («Умышленное уничтожение чужого имущества»)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в воскресенье, 29 декабря, в Зуевском районе фигурант «из хулиганских побуждений без значительного повода» застрелил из ружья двух собак местного жителя.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Республике Коми возбудили уголовное дело по факту жестокого убийства собаки.

Закон об ответственном обращении с животными, призванный решать задачи их защиты, а также способствовать соблюдению принципов гуманности в отношении животных, был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце декабря 2018 года.

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