СК возбудил дело против подозреваемого в убийстве собак депутата

Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата законодательного собрания Кировской области шестого созыва, который подозревается в убийстве двух собак, передаёт пресс-служба СУ СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 245 УК России («Жестокое обращение с животными»), ч. 2 ст. 167 УК России («Умышленное уничтожение чужого имущества»)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в воскресенье, 29 декабря, в Зуевском районе фигурант «из хулиганских побуждений без значительного повода» застрелил из ружья двух собак местного жителя.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Республике Коми возбудили уголовное дело по факту жестокого убийства собаки.

Закон об ответственном обращении с животными, призванный решать задачи их защиты, а также способствовать соблюдению принципов гуманности в отношении животных, был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце декабря 2018 года.