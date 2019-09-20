По факту убийства четырёх собак в Пермском крае возбуждено дело
- РИА Новости
«По факту жестокого обращения с животными, повлёкшего гибель четырёх собак породы западносибирская лайка, следствием… возбуждено уголовное дело», — говорится на сайте ведомства.
Ранее владелец собак сообщил в социальной сети «ВКонтакте» об обнаружении тел животных. По его словам, в смерти лаек виновен бывший заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли региона Виктор Усенко.
В марте за убийство кота суд приговорил жителя Николаевска-на-Амуре к году заключения.