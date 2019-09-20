По факту убийства четырёх собак в Пермском крае возбуждено дело

Короткая ссылка
В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту убийства четырёх охотничьих собак, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
По факту убийства четырёх собак в Пермском крае возбуждено дело
  • РИА Новости

«По факту жестокого обращения с животными, повлёкшего гибель четырёх собак породы западносибирская лайка, следствием… возбуждено уголовное дело», — говорится на сайте ведомства.

Ранее владелец собак сообщил в социальной сети «ВКонтакте» об обнаружении тел животных. По его словам, в смерти лаек виновен бывший заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли региона Виктор Усенко.

В марте за убийство кота суд приговорил жителя Николаевска-на-Амуре к году заключения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить