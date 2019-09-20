По факту убийства четырёх собак в Пермском крае возбуждено дело

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту убийства четырёх охотничьих собак, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«По факту жестокого обращения с животными, повлёкшего гибель четырёх собак породы западносибирская лайка, следствием… возбуждено уголовное дело», — говорится на сайте ведомства.

Ранее владелец собак сообщил в социальной сети «ВКонтакте» об обнаружении тел животных. По его словам, в смерти лаек виновен бывший заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли региона Виктор Усенко.

В марте за убийство кота суд приговорил жителя Николаевска-на-Амуре к году заключения.