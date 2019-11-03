В Коми возбудили дело по факту жестокого убийства собаки

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В Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении 46-летней женщины и 61-летнего мужчины — жителей села Визинга Сысольского района — по факту жестокого убийства собаки, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру республики.
В Коми возбудили дело по факту жестокого убийства собаки
  • РИА Новости

По данным следствия, днём в понедельник, 14 октября, в центре села Визинга злоумышленники с помощью деревянной киянки и ножа нанесли собаке удары. От полученных травм она вскоре погибла. 

Отмечается, что инцидент произошёл на глазах односельчан, видео с места происшествия было размещено в социальных сетях.

По предварительной информации, женщина решила избавиться от собаки, которая стала ей не нужна.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 Уголовного кодекса России (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлёкшее его гибель, совершённое группой лиц).

Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Пермском крае было возбуждено уголовное дело по факту убийства четырёх охотничьих собак.

В конце декабря 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, который призван решать задачи защиты животных, а также способствовать соблюдению принципов гуманности в их отношении.

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