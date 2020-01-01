Транспорт Москвы за новогоднюю ночь перевёз 750 тысяч человек

Московский транспорт за новогоднюю ночь перевёз 750 тыс. человек, что является рекордом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уже четвёртый раз московский транспорт работал в новогоднюю ночь без перерыва», — написал Собянин в своём Twitter.

Уже четвертый раз московский транспорт работал в новогоднюю ночь без перерыва. И впервые бесплатно. В результате его выбрали 750 тысяч москвичей и гостей города - на 20% больше, чем в прошлом году. Это рекорд! — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 января 2020 г.

Мэр отметил, что впервые транспорт Москвы работал бесплатно.

Он также добавил, что по сравнению с прошлым годом пассажиропоток увеличился на 20%.

Ранее Сергей Собянин сообщил в Instagram, что в новогодних гуляниях в столице приняли участие 2,7 млн человек.