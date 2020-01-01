Транспорт Москвы за новогоднюю ночь перевёз 750 тысяч человек
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«Уже четвёртый раз московский транспорт работал в новогоднюю ночь без перерыва», — написал Собянин в своём Twitter.
Уже четвертый раз московский транспорт работал в новогоднюю ночь без перерыва. И впервые бесплатно. В результате его выбрали 750 тысяч москвичей и гостей города - на 20% больше, чем в прошлом году. Это рекорд!— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 января 2020 г.
Мэр отметил, что впервые транспорт Москвы работал бесплатно.
Он также добавил, что по сравнению с прошлым годом пассажиропоток увеличился на 20%.
Ранее Сергей Собянин сообщил в Instagram, что в новогодних гуляниях в столице приняли участие 2,7 млн человек.