Транспорт Москвы за новогоднюю ночь перевёз 750 тысяч человек

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Московский транспорт за новогоднюю ночь перевёз 750 тыс. человек, что является рекордом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Транспорт Москвы за новогоднюю ночь перевёз 750 тысяч человек
  • ©mos.ru

«Уже четвёртый раз московский транспорт работал в новогоднюю ночь без перерыва», — написал Собянин в своём Twitter.

Мэр отметил, что впервые транспорт Москвы работал бесплатно.

Он также добавил, что по сравнению с прошлым годом пассажиропоток увеличился на 20%.

Ранее Сергей Собянин сообщил в Instagram, что в новогодних гуляниях в столице приняли участие 2,7 млн человек.

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