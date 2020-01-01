В новогодних гуляниях в Москве приняли участие 2,7 млн человек

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Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Instagram сообщил, что в новогодних гуляниях в столице приняли участие 2,7 млн человек.

Он сообщил, что в гуляниях на Тверской улице и в центральной части города приняли участие «1,1 млн человек, 370 тысяч человек в округах, 1,2 млн человек в парках».‬

«За это время проведено почти 600 мастер-классов, больше 1800 театральных и концертных постановок. На фестивальных каруселях прокатились 38 тысяч человек, посетили катки больше 14000 человек. Съедено 11 тыс сосисок, выпито больше 8 тыс литров горячих рождественских напитков», — добавил мэр.

Ранее телеканал «360» передавал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей региона с Новым годом.

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