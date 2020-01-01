Путин поздравил россиян с Новым Годом

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Российский лидер Владимир Путин обратился к россиянам с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года.

В новогоднем обращение президент отметил, что «мы живём в бурное, динамичное, противоречивое время, но мы можем и должны сделать всё, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему».

«Наши личные планы, мечты неотделимы от России», — подчеркнул Путин.

По его словам, от усилий и вклада каждого россиянина зависит настоящее и будущее России.

«Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной», — сказал он.

Российский лидер отметил, что «наше единство — основа достижения любых самых высоких целей».

«Новый год уже у дверей. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. С праздником! С Новым, 2020 годом!», — заключил президент.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим 2020 годом и пожелал им счастья, здоровья и благополучия.

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