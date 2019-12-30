Собянин подписал закон об исполнении бюджета Москвы за 2018 год

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об исполнении бюджета столицы за 2018 год. Соответствующий документ опубликован на сайте мэра.

«Утвердить отчёт об исполнении бюджета города Москвы за 2018 год по доходам в сумме 2 376 636 951,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 315 085 538,1 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 61 551 413,3 тыс. рублей», — говорится в документе.

Ранее Собянин подписал закон о бюджете столицы на три года.

Как передавал сайт «Москва 24» расходы составят 3,15 трлн рублей, 3,3 трлн рублей и 3,4 трлн рублей соответственно.