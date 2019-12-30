Собянин подписал закон об исполнении бюджета Москвы за 2018 год

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об исполнении бюджета столицы за 2018 год. Соответствующий документ опубликован на сайте мэра.
Собянин подписал закон об исполнении бюджета Москвы за 2018 год
  • © mos.ru

«Утвердить отчёт об исполнении бюджета города Москвы за 2018 год по доходам в сумме 2 376 636 951,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 315 085 538,1 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 61 551 413,3 тыс. рублей», — говорится в документе.

Ранее Собянин подписал закон о бюджете столицы на три года.

Как передавал сайт «Москва 24» расходы составят 3,15 трлн рублей, 3,3 трлн рублей и 3,4 трлн рублей соответственно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить