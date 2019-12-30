Собянин подписал закон об исполнении бюджета Москвы за 2018 год
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«Утвердить отчёт об исполнении бюджета города Москвы за 2018 год по доходам в сумме 2 376 636 951,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 315 085 538,1 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 61 551 413,3 тыс. рублей», — говорится в документе.
Ранее Собянин подписал закон о бюджете столицы на три года.
Как передавал сайт «Москва 24» расходы составят 3,15 трлн рублей, 3,3 трлн рублей и 3,4 трлн рублей соответственно.