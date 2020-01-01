В МЧС напомнили, как правильно устанавливать новогоднюю ёлку
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ёлку необходимо ставить как можно дальше от источников открытого огня, таких как газовые плиты.
Неправильно собранная искусственная ёлка может упасть и причинить травму.
Также уточняется, что в комнате с установленной ёлкой дети должны находиться под присмотром взрослых.
Ранее экс-ведущий программы «Малахов+» на Первом канале, писатель Геннадий Малахов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» напомнил об умеренности при праздновании Нового года.