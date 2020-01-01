В МЧС напомнили, как правильно устанавливать новогоднюю ёлку

Короткая ссылка
МЧС России напоминает, что при обращении с новогодней ёлкой необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности.
В МЧС напомнили, как правильно устанавливать новогоднюю ёлку
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ёлку необходимо ставить как можно дальше от источников открытого огня, таких как газовые плиты.

Неправильно собранная искусственная ёлка может упасть и причинить травму.

Также уточняется, что в комнате с установленной ёлкой дети должны находиться под присмотром взрослых.

Ранее экс-ведущий программы «Малахов+» на Первом канале, писатель Геннадий Малахов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» напомнил об умеренности при праздновании Нового года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить