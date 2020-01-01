В МЧС напомнили, как правильно устанавливать новогоднюю ёлку

МЧС России напоминает, что при обращении с новогодней ёлкой необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ёлку необходимо ставить как можно дальше от источников открытого огня, таких как газовые плиты.

Неправильно собранная искусственная ёлка может упасть и причинить травму.

Также уточняется, что в комнате с установленной ёлкой дети должны находиться под присмотром взрослых.

Ранее экс-ведущий программы «Малахов+» на Первом канале, писатель Геннадий Малахов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» напомнил об умеренности при праздновании Нового года.