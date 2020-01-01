Минимальный размер оплаты труда вырастет с 1 января

С 1 января минимальный размер оплаты труда с 1 января увеличится на 850 рублей, а пенсии по старости для неработающих проиндексируют на 6,6%.

При этом, как сообщает РИА Новости, размер пособия по безработице не изменится. Его размер, как и в 2019 году, составит от 1,5 до 8 тысяч рублей.

Минимальный размер оплаты труда в 2020 году составит 12 130 рублей. Повышение коснётся около 3,2 миллиона людей.

Страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,6%. Таким образом, средний размер таких пенсий составит 16,5 тысячи рублей.

Как уточняется, индексация социальных пенсий будет осуществляться с 1 апреля на 7%.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 января 2020 года МРОТ до 12 130 рублей в месяц.