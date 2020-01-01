В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

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С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.

Как сообщает РИА Новости, новые правила будут действовать на территории всего Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия.

Отмечается, что в случае заказа за рубежом товаров стоимостью более 200 евро или весом свыше 31 кг необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее €2 за 1 килограмм.

Российский вице-премьер Антон Силуанов пояснил, что с 1 января изменятся и правила взимания пошлин.

Так, если раньше пошлина рассчитывалась исходя из общего объема покупок в течение месяца, то с 2020 года решением ЕЭК определён порог 200 евро (31 килограмм) за одну посылку.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.

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