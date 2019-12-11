Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Медведева Олега Осипова.

При этом он отметил, что резолюция Медведева на письме Силуанова, которая звучит следующим образом: «В целом — согласен. Подготовьте предложения для рассмотрения на совете глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС)», не означает, что это конечное решение.

Согласно действующим правилам Евразийской экономической комиссии, в настоящее время без пошлины можно получать одну посылку в месяц на €500.

С 1 января планируется снижение порога до €200 за одну посылку. Минфин предлагает дальнейшее снижение — до €100 в 2020 году, до €50 в 2021 году и до €20 с 2022 года.

В июле сообщалось, что повышение таможенного сбора с 2020 года, предложенное Минфином России, будет касаться зарубежных покупок, сумма которых превышает €200.

Ранее член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Вера Ганзя в беседе с ФАН оценила предложение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в размере 15%. Как отметила депутат, эту идею нужно «рассмотреть со всех сторон». По её мнению, если нужно уравновесить положение интернет-магазинов, то это можно сделать, взимая меньшие налоги с отечественных предпринимателей.