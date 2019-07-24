Повышение таможенного сбора в России коснётся покупок свыше €200

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Повышение таможенного сбора с 2020 года, предложенное Минфином России, будет касаться зарубежных покупок, сумма которых превышает €200. 
Повышение таможенного сбора в России коснётся покупок свыше €200
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС).

В настоящее время таможенная пошлина за зарубежные покупки уплачивается только в случае, если сумма покупок превышает порог беспошлинного ввоза €500.

С 2020 года этот порог должен быть понижен до €200 в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза.

Отмечается, что ранее Минфин предложил проиндексировать величину сборов за таможенные операции на уровень инфляции за период 2012—2017 годов. 

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