Повышение таможенного сбора в России коснётся покупок свыше €200
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС).
В настоящее время таможенная пошлина за зарубежные покупки уплачивается только в случае, если сумма покупок превышает порог беспошлинного ввоза €500.
С 2020 года этот порог должен быть понижен до €200 в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза.
Отмечается, что ранее Минфин предложил проиндексировать величину сборов за таможенные операции на уровень инфляции за период 2012—2017 годов.