Повышение таможенного сбора в России коснётся покупок свыше €200

Повышение таможенного сбора с 2020 года, предложенное Минфином России, будет касаться зарубежных покупок, сумма которых превышает €200.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС).

В настоящее время таможенная пошлина за зарубежные покупки уплачивается только в случае, если сумма покупок превышает порог беспошлинного ввоза €500.

С 2020 года этот порог должен быть понижен до €200 в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза.

Отмечается, что ранее Минфин предложил проиндексировать величину сборов за таможенные операции на уровень инфляции за период 2012—2017 годов.