Силуанов рассказал об идее снижения порога беспошлинного ввоза товаров
- РИА Новости
«Мы будем рассматривать вопросы снижения этого порога, чтобы выравнивать условия конкуренции как обычной торговли, так и интернет-торговли и принимать меры по прозрачности торговли через интернет», — цитирует Силуанова Интерфакс.
Он отметил, что страны идут по пути налаживания контроля и прозрачности интернет-торговли.
Также министр добавил, что снижение порога беспошлинного ввоза товаров — «большой шаг вперед для потребителей».
Ранее российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Согласно действующим правилам Евразийской экономической комиссии, в настоящее время без пошлины можно получать одну посылку в месяц на €500.
С 1 января планируется снижение порога до €200 за одну посылку. Минфин предлагает дальнейшее снижение — до €100 в 2020 году, до €50 в 2021 году и до €20 с 2022 года.
Подробнее — в материале RT.