Силуанов рассказал об идее снижения порога беспошлинного ввоза товаров

Снижение порога беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС позволит выравнять условия конкуренции между российскими и зарубежными торговыми площадками, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Мы будем рассматривать вопросы снижения этого порога, чтобы выравнивать условия конкуренции как обычной торговли, так и интернет-торговли и принимать меры по прозрачности торговли через интернет», — цитирует Силуанова Интерфакс.

Он отметил, что страны идут по пути налаживания контроля и прозрачности интернет-торговли.

Также министр добавил, что снижение порога беспошлинного ввоза товаров — «большой шаг вперед для потребителей».

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.

Согласно действующим правилам Евразийской экономической комиссии, в настоящее время без пошлины можно получать одну посылку в месяц на €500.

С 1 января планируется снижение порога до €200 за одну посылку. Минфин предлагает дальнейшее снижение — до €100 в 2020 году, до €50 в 2021 году и до €20 с 2022 года.

Подробнее — в материале RT.