Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Новым годом

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Российский лидер Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Новым годом.

В новогоднем обращении президент России напомнил, что в этом году страна будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

«От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения, всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины. Низкий вам поклон!», — сказал Путин.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим 2020 годом и пожелал им счастья, здоровья и благополучия.

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