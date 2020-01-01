Forbes назвал лидеров по убыткам за 10 лет среди российских бизнесменов

Журнал Forbes составил список российских бизнесменов, состояние которых за последние десять лет уменьшилось больше всего.

В издании пояснили, что сравнили состояние предпринимателей в 2010 году с их состояниями в 2019 году.

Больше всего за это десятилетие состояние уменьшилось у российского предпринимателя Олега Дерипаски. За этот период времени его состояние стало меньше на $6,7 млрд.

Вторая строчка в этом списке у председателя совета директоров АФК «Система» Евгения Евтушенкова, состояние которого уменьшилось на $6,4 млрд.

Третьим в списке стал председатель совета директоров ПАО «Мечел» Игорь Зюзин. За десять лет, по оценкам журнала, он потерял более $5,9 млрд.

Ранее Forbes назвал пять самых разбогатевших за год российских миллиардеров.