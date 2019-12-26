Forbes назвал пять самых разбогатевших за год российских миллиардеров

Первое место в рейтинге пяти самых разбогатевших российских миллиардеров журнала Forbes занял один из совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин. Соответствующий список опубликован на сайте издания.

Как отмечается, Потанин за год прибавил к своему капиталу почти $8 млрд, благодаря чему бизнесмен в рейтинге Forbes Real Time занимает уже третью строчку.

На втором месте по годовому приросту состояния — совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (+$5,9 млрд).

«К концу года он взял планку в $27 млрд и остался лидером рейтинга 200 богатейших россиян», — пишет издание.

На третьей позиции президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, прирост — $5,3 млрд, до $23,8 млрд, на четвёртой — владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре» Геннадий Тимченко (прирост составил $4,1 млрд, до $22,7 млрд).

Замыкает пятёрку основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — прирост $3,8 млрд, до $20,2 млрд.

Ранее Forbes назвал самым успешным миллиардером года гендиректора французской группы компаний LVMH Бернар Арно, чей капитал увеличился на $40 млрд.

В апреле журнал представил список 200 богатейших бизнесменов России, который также возглавил Леонид Михельсон, чьё состояние тогда оценили в $24 млрд.