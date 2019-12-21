Forbes назвал успешных и «неудачливых» миллиардеров года
- Бернар Арно
- globallookpress.com
Второе место в рейтинге журнала занял основатель Facebook Марк Цукерберг, чьё состояние возросло на $22,1 млрд.
Третье место досталось основателю Inditex Амансио Ортеге — его доход увеличился на $17,3 млрд.
Также издание назвало миллиардеров, стоимость активов которых заметно сократилась за год. По версии журнала, одним из них стал глава Amazon Джефф Безос, потерявший за год $13,1 млрд.
В этот список вошли глава индийской компании Wipro Limited Азим Премджи, чьё состояние уменьшилось на $14,1 млрд и глава Essel Group Субхаш Чандра, который с начала года потерял $3,4 млрд.
Ранее Forbes включил россиянку Татьяну Бакальчук в число самых заметных новых миллиардеров.