Forbes назвал успешных и «неудачливых» миллиардеров года

По версии журнала Forbes, самым успешным миллиардером года стал генеральный директор французской группы компаний LVMH Бернар Арно, чей капитал возрос на $40 млрд.

Второе место в рейтинге журнала занял основатель Facebook Марк Цукерберг, чьё состояние возросло на $22,1 млрд.

Третье место досталось основателю Inditex Амансио Ортеге — его доход увеличился на $17,3 млрд.

Также издание назвало миллиардеров, стоимость активов которых заметно сократилась за год. По версии журнала, одним из них стал глава Amazon Джефф Безос, потерявший за год $13,1 млрд.

В этот список вошли глава индийской компании Wipro Limited Азим Премджи, чьё состояние уменьшилось на $14,1 млрд и глава Essel Group Субхаш Чандра, который с начала года потерял $3,4 млрд.

Ранее Forbes включил россиянку Татьяну Бакальчук в число самых заметных новых миллиардеров.