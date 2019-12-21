Forbes назвал успешных и «неудачливых» миллиардеров года

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По версии журнала Forbes, самым успешным миллиардером года стал генеральный директор французской группы компаний LVMH Бернар Арно, чей капитал возрос на $40 млрд. 
Forbes назвал успешных и «неудачливых» миллиардеров года
  • Бернар Арно
  • globallookpress.com

Второе место в рейтинге журнала занял основатель Facebook Марк Цукерберг, чьё состояние возросло на $22,1 млрд.

Третье место досталось основателю Inditex Амансио Ортеге — его доход увеличился на $17,3 млрд.

Также издание назвало миллиардеров, стоимость активов которых заметно сократилась за год. По версии журнала, одним из них стал глава Amazon Джефф Безос, потерявший за год $13,1 млрд.

В этот список вошли глава индийской компании Wipro Limited Азим Премджи, чьё состояние уменьшилось на $14,1 млрд и глава Essel Group Субхаш Чандра, который с начала года потерял $3,4 млрд.

Ранее Forbes включил россиянку Татьяну Бакальчук в число самых заметных новых миллиардеров.

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