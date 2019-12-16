Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

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Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал десять самых заметных новых миллиардеров. В первую очередь издание упомянуло основательницу интернет-магазина Wildberries Татьяну Бакальчук.
Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
  • © Пресс-служба Wildberries.ru

Как отмечается, Бакальчук — вторая женщина в России, ставшая миллиардером. Она открыла Wildberries в 2004 году, когда находилась в декрете.

В настоящее время сайт продаёт 15 тыс. брендов, его ежедневно посещают 2 млн пользователей из России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Выручка в 2018 году оценивается в $1,9 млрд.

Самая молодая миллиардерша в списке — Кайли Дженнер, которая к 21 году создала популярный бренд Kylie Cosmetics и заработала $1 млрд. В ноябре она продала 51% компании Coty Inc. за $600 млн.

Также среди самых заметных новых миллиардеров Forbes назвал производителей комбучи Джорджа Томаса Дэйва и полезных батончиков Kind Даниэля Любецки.

Кроме того, в рейтинге оказались основатели сетей Jimmy John's и Luckin Coffee Джимми Джон Лиото и Чарльз Чжэньяо Лу, инвесторы Орландо Браво и Герберт Вертхайм, производитель алкогольного напитка White Claw Энтони фон Мэндл, а также Маккензи Безос — бывшая жена самого богатого бизнесмена мира и основателя интернет-компании Amazon Джеффа Безоса.

Ранее американская певица Тейлор Свифт стала самым высокооплачиваемым музыкантом года по версии журнала. Её доход составил $185 млн.

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