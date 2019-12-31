Власти Подмосковья поздравили жителей региона с Новым годом

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей региона с Новым годом, сообщает телеканал «360».

«Последние часы уходящего года — это особенное, доброе и волшебное время, когда с нами рядом родные, друзья, самые близкие и любимые люди. В этот праздничный вечер я хочу сказать спасибо всем, кто живёт и работает в Московской области», — сказал он.

Глава региона пожелал всем мира, добра и благополучия.

Также стало известно, что президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей региона с наступающим праздником. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Он отметил достижения 2019 года, в том числе привлечение новых инвестиций и запуск новых производств, а также акцентировал внимание на том, что в 2020-м празднуются 75-летие победы в Великой Отечественной войне и 100-летие ТАССР.

Ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил жителей региона с Новым годом.