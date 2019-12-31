Власти ЯНАО поздравили жителей региона с Новым годом

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил жителей региона с Новым годом, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт правительства ЯНАО.

Как заявил Артюхов, в 2020 году в округе начнётся «большая стройка». Запланировано строительство детсадов, школ, спорткомплексов и других социально значимых объектов.

Губернатор также пожелал жителям ЯНАО здоровья, любви, счастья, оптимизма и исполнения заветных желаний.

С поздравлением выступил и губернатор Оренбургской области Денис Паслер, передаёт RIA56.

«Мы вместе с вами сделали многое: дороги, школы, детские сады, ФАПы, спортивные площадки и клубы. В наших городах и сёлах создаётся комфортная среда для жизни. Однако впереди ещё много работы», — заявил он.

Паслер пожелал жителям области как можно больше счастливых и радостных дней.

Ранее сообщалось, что на улицах городов Крыма появились новогодние троллейбусы.