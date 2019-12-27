На улицах городов Крыма появились новогодние троллейбусы
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Пассажиров таких троллейбусов будут встречать Дед Мороз и Снегурочка, которые подарят детям подарки.
«По поручению заместителя председателя Совета министров Юлии Жуковой сегодня дан старт движению традиционного новогоднего троллейбуса в Симферополе. С сегодняшнего дня и до окончания рождественских праздников по Симферополю будет курсировать новогодний маршрут №10», — отметили в пресс-службе.
В Алуште новогодний троллейбус будет ходить по маршруту №2, в Ялте — №1.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в петербургском метро пройдёт новогодняя экскурсия.