На улицах городов Крыма появились новогодние троллейбусы

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Минтранс Крыма сообщил о выходе на улицы Симферополя, Алушты и Ялты новогодних троллейбусов, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На улицах городов Крыма появились новогодние троллейбусы
  • © пресс-служба минтранса РК

Пассажиров таких троллейбусов будут встречать Дед Мороз и Снегурочка, которые подарят детям подарки.

«По поручению заместителя председателя Совета министров Юлии Жуковой сегодня дан старт движению традиционного новогоднего троллейбуса в Симферополе. С сегодняшнего дня и до окончания рождественских праздников по Симферополю будет курсировать новогодний маршрут №10», — отметили в пресс-службе.

В Алуште новогодний троллейбус будет ходить по маршруту №2, в Ялте — №1.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в петербургском метро пройдёт новогодняя экскурсия.

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