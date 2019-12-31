В Подмосковье построили 25 новых фельдшерско-акушерских пунктов за год

В Московской области построили 25 новых фельдшерско-акушерских пунктов за 2019 год, сообщает kp.ru.

«14 ФАПов из 25 построены в рамках национального проекта «Здравоохранение» с участием федерального софинансирования», — заявил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

По его словам, остальные 11 пунктов сделаны за счёт средств регионального бюджета.

Со своей стороны, и. о. министра здравоохранения Подмосковья Екатерина Огнева уточнила, что все построенные в 2019 году ФАПы начнут принимать пациентов до конца января 2020-го.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Челябинской области намерены открыть более 100 фельдшерско-акушерских пунктов до 2021 года.