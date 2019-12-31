Власти Тюменской области поздравили жителей региона с Новым годом

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Новым годом, сообщает URA.RU.
Власти Тюменской области поздравили жителей региона с Новым годом
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По его словам, 2019-й запомнится открытием более 20 новых производств, завершением строительства Тюменской кольцевой автодороги и началом реализации проекта пассажирского аэропорта.

Как отметил Моор, 2020 год — это время новых надежд и планов. В частности, начнут выплачивать региональный материнский капитал. Также начнётся строительство новых школ и детсадов.

«Тюменскую область, Югру и Ямал связывают давние добрососедские отношения и прочные узы дружбы. Наше сотрудничество — больше, чем программа. Оно продиктовано самой жизнью и прочно связывает судьбы тысяч жителей наших регионов», — цитирует Моора kp.ru.

Губернатор выразил уверенность, что дружба и конструктивное сотрудничество с годами будут только крепнуть.

Ранее сообщалось, что на улицах городов Крыма появились новогодние троллейбусы.

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