Власти Тюменской области поздравили жителей региона с Новым годом

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Новым годом, сообщает URA.RU.

По его словам, 2019-й запомнится открытием более 20 новых производств, завершением строительства Тюменской кольцевой автодороги и началом реализации проекта пассажирского аэропорта.

Как отметил Моор, 2020 год — это время новых надежд и планов. В частности, начнут выплачивать региональный материнский капитал. Также начнётся строительство новых школ и детсадов.

«Тюменскую область, Югру и Ямал связывают давние добрососедские отношения и прочные узы дружбы. Наше сотрудничество — больше, чем программа. Оно продиктовано самой жизнью и прочно связывает судьбы тысяч жителей наших регионов», — цитирует Моора kp.ru.

Губернатор выразил уверенность, что дружба и конструктивное сотрудничество с годами будут только крепнуть.

Ранее сообщалось, что на улицах городов Крыма появились новогодние троллейбусы.