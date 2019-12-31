Омского подростка посмертно наградили медалью «За спасение погибавших»

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Омского подростка Артура Рахимова посмертно наградили медалью «За спасение погибавших», сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал правовой информации.
Омского подростка посмертно наградили медалью «За спасение погибавших»
  • © РИА Новости

14-летнего мальчика отметили за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях. В апреле подросток пришёл на помощь мальчикам, которые провалились под лёд котлована. Он спас одного из ребят, но сам выбраться из воды не смог.

19 декабря в Омске представитель центрального аппарата Следственного комитета России вручил родителям Рахимова медаль «Доблесть и отвага».

Ранее Inforeactor сообщал, что в Мордовии наградили школьника за спасение младшей сестры при пожаре.

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