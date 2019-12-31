Названы дефицитные специальности школьных учителей

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Наиболее дефицитными специальностями школьных учителей являются математика, информатика и иностранный язык. Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева.
Названы дефицитные специальности школьных учителей
  • РИА Новости

«Это математика, это английский язык, это информатика. Сейчас стали в некоторых регионах появляться, так сказать, просьбы о подготовке учителей начальных классов, но основа всё-таки математика, информатика и иностранный язык», — сказала министр в интервью телеканалу «Россия 24».

Она также отметила имеющийся дефицит педагогов.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей.

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