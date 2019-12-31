Названы дефицитные специальности школьных учителей
- РИА Новости
«Это математика, это английский язык, это информатика. Сейчас стали в некоторых регионах появляться, так сказать, просьбы о подготовке учителей начальных классов, но основа всё-таки математика, информатика и иностранный язык», — сказала министр в интервью телеканалу «Россия 24».
Она также отметила имеющийся дефицит педагогов.
Ранее сообщалось, что Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей.