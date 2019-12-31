В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку летевший в Москву самолёт

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В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге совершил вынужденную посадку летевший в Москву самолёт, сообщает Интерфакс.
В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку летевший в Москву самолёт
  • © РИА Новости

«Во время выполнения рейса по маршруту Новосибирск — Москва сработала индикация неисправности одного из двигателей. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Екатеринбурга», — рассказали Интерфаксу в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии», которая выполняла данный рейс.

Источник URA.RU сообщил, что, по предварительным данным, на борту находились 110 пассажиров и шесть членов экипажа.

«Рейс U6-099 Новосибирск — Москва совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга. С пассажирами работают представители авиакомпании. Аэропорт Кольцово без ограничений принимает и отправляет воздушные суда», — сообщил директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрей Клименских.

28 декабря самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», на борту которого находились 149 пассажиров, благополучно приземлился в аэропорту вылета после того, как у него сработал датчик неисправности.

Ранее совершавший рейс Москва — Сургут Boeing 737 вернулся в аэропорт Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле. Самолёт успешно сел в аэропорту вылета.

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