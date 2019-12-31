Более 40 тысяч человек обеспечат порядок в Москве в праздники

Более 40 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать правопорядок во время новогодних праздников в Москве.

«В обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих к ним территориях с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года планируется задействовать свыше 40 тыс. человек», — цитирует ТАСС пресс-службу столичного департамента региональной безопасности.

Отмечается, что в новогоднюю ночь в центре столицы будут дежурить 11 тыс. правоохранителей, из них 3,3 тыс. полицейских и 3,4 тыс. сотрудников Росгвардии.

В метрополитене будут задействованы дополнительные наряды полиции и Росгвардии.

17 декабря губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил уделять повышенное внимание вопросам безопасности и правопорядка в новогодние праздники.