Власти Подмосковья поручили усилить меры безопасности в новогодние праздники
«Большое количество людей отдыхают, проводят время в Подмосковье, среди них и гости, и жители нашего региона. Поэтому каждое подразделение, каждый муниципалитет должны быть начеку и уделить максимальное внимание безопасности», — сказал он на заседании с правоохранительным блоком.
По его словам, принципиально важное значение имеет и всё, что связано с пиротехникой.
Ранее, как передавало ФБА «Экономика сегодня», Роскачество дало советы по выбору фейерверков.