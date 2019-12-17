Власти Подмосковья поручили усилить меры безопасности в новогодние праздники

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил уделять повышенное внимание вопросам безопасности и правопорядка в новогодние праздники, сообщает телеканал «360».

«Большое количество людей отдыхают, проводят время в Подмосковье, среди них и гости, и жители нашего региона. Поэтому каждое подразделение, каждый муниципалитет должны быть начеку и уделить максимальное внимание безопасности», — сказал он на заседании с правоохранительным блоком.

По его словам, принципиально важное значение имеет и всё, что связано с пиротехникой.

Ранее, как передавало ФБА «Экономика сегодня», Роскачество дало советы по выбору фейерверков.