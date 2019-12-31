Бастрыкин подвёл итоги работы следователей в 2019 году

Председатель СК Александр Бастрыкин в своём новогоднем поздравлении отметил, что за 2019 год следователи довели до суда более 80 тыс. уголовных дел.

«В минувшем году следователями в суд направлено более 80 тысяч уголовных дел», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Бастрыкин отметил, что результаты работы за 2019 год внушают «определённый оптимизм».

Он также поднял тему успешного расследования терактов, в том числе терактов против российских военнослужащих в Сирии.

8 декабря Александр Бастрыкин сообщил, что в России снизилось число обвиняемых в коррупции сотрудников правоохранительных органов и спецсубъектов.