Бастрыкин подвёл итоги работы следователей в 2019 году
«В минувшем году следователями в суд направлено более 80 тысяч уголовных дел», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Бастрыкин отметил, что результаты работы за 2019 год внушают «определённый оптимизм».
Он также поднял тему успешного расследования терактов, в том числе терактов против российских военнослужащих в Сирии.
8 декабря Александр Бастрыкин сообщил, что в России снизилось число обвиняемых в коррупции сотрудников правоохранительных органов и спецсубъектов.