Жителей Татарстана призвали сообщать о местах торговли снюсом

Управление Роспотребнадзора по Татарстану призвало граждан сообщать о местах торговли снюсом, передаёт «Реальное время».

Как заявила глава ведомства Марина Патяшина, проблема распространения и потребления некурительной никотиносодержащей продукции в регионе появилась в ноябре 2019 года.

«Это новый для России продукт, аналог запрещённого в России снюса, так называемого сосательного табака. Но в этой продукции табак заменён на никотин, то есть эта продукция не относится к табачной продукции. При этом она имеет все идентификационные признаки, присущие пищевой продукции», — сказала она.

По её словам, эта продукция должна иметь декларацию о соответствии техрегламентам Таможенного союза, подтверждающую её качество и безопасность. Патяшина отметила, что получить такую декларацию подобные леденцы и жвачки не могут.

Глава управления подчеркнула, что никотиносодержащая продукция несёт угрозу жизни и здоровью населения, главным образом детей.

Внеплановые проверки пройдут до 20 января.

«Нам нужна помощь населения в части сообщения о местах продажи такой продукции, чтобы мы провели проверку и изъяли её из оборота», — пояснила Патяшина.

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях принятия запрета на продажу сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции.