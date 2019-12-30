В Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов
- РИА Новости
«Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никиты Семёнова», — говорится в сообщении пресс-службы.
Задержанному предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.5 УК России («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»).
Срок меры — до 29 февраля 2020 года.
Ранее в Петербурге был арестован Георгий Чернышев, задержанный по подозрению в подготовке терактов в новогодние праздники.
Подозреваемые были задержаны на основании информации, полученной от США.
ФСБ России распространила видео задержания двух россиян.