В Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов

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В Санкт-Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов в новогодние праздники, такое решение вынес Дзержинский районный суд.
В Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов
  • РИА Новости

«Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никиты Семёнова», — говорится в сообщении пресс-службы.

Задержанному предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.5 УК России («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»).

Срок меры — до 29 февраля 2020 года.

Ранее в Петербурге был арестован Георгий Чернышев, задержанный по подозрению в подготовке терактов в новогодние праздники.

Подозреваемые были задержаны на основании информации, полученной от США.

ФСБ России распространила видео задержания двух россиян.

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