Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
«Дзержинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Георгия Чернышева», — рассказали в пресс-службе.
Ранее ФСБ России распространила видео задержания двух россиян, которые занимались подготовкой терактов в Санкт-Петербурге.
Подозреваемые были задержаны на основании информации, полученной от США.