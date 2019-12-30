Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов

Короткая ссылка
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

«Дзержинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Георгия Чернышева», — рассказали в пресс-службе.

Ранее ФСБ России распространила видео задержания двух россиян, которые занимались подготовкой терактов в Санкт-Петербурге.

Подозреваемые были задержаны на основании информации, полученной от США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить