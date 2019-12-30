Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

«Дзержинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Георгия Чернышева», — рассказали в пресс-службе.

Ранее ФСБ России распространила видео задержания двух россиян, которые занимались подготовкой терактов в Санкт-Петербурге.

Подозреваемые были задержаны на основании информации, полученной от США.