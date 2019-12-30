Заседание суда по аресту готовивших теракты в Петербурге будет закрытым
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Петербурга.
«На стадии принятия материалов судом принято решение о проведении закрытого судебного заседания», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что резолютивная часть решения суда будет оглашена в открытом режиме.
Одного задержанного уже доставили в здание суда.
Ранее Федеральная служба безопасности распространила видео задержания двух россиян, которые занимались подготовкой терактов в Санкт-Петербурге.
Подозреваемые были задержаны на основании информации, полученной от США.