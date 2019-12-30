Заседание суда по аресту готовивших теракты в Петербурге будет закрытым

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Суд проведёт в закрытом режиме заседание, на котором будет избираться мера пресечения двум подозреваемым в подготовке терактов в Санкт-Петербурге в новогодние праздники.
Заседание суда по аресту готовивших теракты в Петербурге будет закрытым
  • © ЦОС ФСБ РФ
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Петербурга.

«На стадии принятия материалов судом принято решение о проведении закрытого судебного заседания», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что резолютивная часть решения суда будет оглашена в открытом режиме.

Одного задержанного уже доставили в здание суда.

Ранее Федеральная служба безопасности распространила видео задержания двух россиян, которые занимались подготовкой терактов в Санкт-Петербурге.

Подозреваемые были задержаны на основании информации, полученной от США.

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