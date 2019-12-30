Фигуранту дела об угрозах судье в Москве Вересову утвердили обвинение

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение фигуранту уголовного дела об экстремизме и угрозах судье Мосгорсуда Алексею Вересову. Дело направлено на рассмотрение в суд, заявили в надзорном ведомстве.

«16 сентября 2019 года Вересов с использованием своего персонального компьютера общался с пользователями одной из социальных сетей в сети интернет. Обсуждая один из судебных приговоров, он разместил материал, содержащий угрозу убийством в адрес судьи за исполнение им служебных обязанностей», — следует из пресс-релиза.

Уточняется, что Вересов обвиняется по ч. 1 ст. 296 УК России (совершение угрозы убийством в отношении судьи).

Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы.

23 декабря Вересову изменили меру пресечения на подписку о невыезде и выпустили из СИЗО.

В ноябре были задержаны трое мужчин, подозреваемых в угрозах убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда Алексея Криворучко.