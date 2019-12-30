Фигуранту дела об угрозах судье в Москве Вересову утвердили обвинение
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«16 сентября 2019 года Вересов с использованием своего персонального компьютера общался с пользователями одной из социальных сетей в сети интернет. Обсуждая один из судебных приговоров, он разместил материал, содержащий угрозу убийством в адрес судьи за исполнение им служебных обязанностей», — следует из пресс-релиза.
Уточняется, что Вересов обвиняется по ч. 1 ст. 296 УК России (совершение угрозы убийством в отношении судьи).
Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы.
23 декабря Вересову изменили меру пресечения на подписку о невыезде и выпустили из СИЗО.
В ноябре были задержаны трое мужчин, подозреваемых в угрозах убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда Алексея Криворучко.