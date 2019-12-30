Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах
- РИА Новости
«В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.
Водитель грузовика остался на месте аварии, в настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.
Ранее на федеральной автодороге «Кавказ» в Ингушетии в результате столкновения двух автомобилей погибли два человека. Водитель одной из машин, а также его двухлетний ребёнок от полученных телесных повреждений скончались на месте.
В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате которого погиб один человек, ещё пятеро пострадали.