Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах

Грузовик наехал на пешеходов в подмосковных Люберцах, в результате инцидента погибла пятилетняя девочка и пострадал маленький ребёнок. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области.

«В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.

Водитель грузовика остался на месте аварии, в настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее на федеральной автодороге «Кавказ» в Ингушетии в результате столкновения двух автомобилей погибли два человека. Водитель одной из машин, а также его двухлетний ребёнок от полученных телесных повреждений скончались на месте.

В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате которого погиб один человек, ещё пятеро пострадали.