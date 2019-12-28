В Ингушетии в результате ДТП погибли два человека

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На федеральной автодороге «Кавказ» в Ингушетии в результате столкновения двух автомобилей погибли два человека. Об этом сообщили в региональном МВД.
В Ингушетии в результате ДТП погибли два человека
  • РИА Новости

«На 568-м километре ФАД «Кавказ», не доезжая до так называемого Экажевского круга, 33-летний житель г. Карабулак, управляя машиной ВАЗ-2112, выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, за рулём которого находился 35-летний житель с.п. Троицкое Сунженского района», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В результате ДТП «водитель двенадцатой, а также его двухлетний ребёнок от полученных телесных повреждений скончались на месте, 25-летняя супруга погибшего и двое малолетних детей госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести», а водитель Hyundai Solaris «находится в травматологическом отделении Ингушской республиканской клинической больницы г. Назрань».

Все обстоятельства ДТП выясняются.

В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате которого погиб один человек, ещё пятеро пострадали.

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