Скворцова рассказала о ситуации с лекарствами в России

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в беседе с телеканалом «Россия 24» рассказала о ситуации с лекарственными препаратами в стране.

«У нас увеличилось число наименований лекарственных препаратов, которые есть у нас на рынке... 14,5 тыс. разных лекарственных препаратов... Мы весь год держали достаточно стабильные цены на лекарства, и на жизненно важные, и на рыночный сегмент», — сообщила Скворцова.

При этом, по её словам, повышение цен «максимальное ушло до 4,6—4,7%».

«У нас не было таких повышений, которые были в ряде других отраслевых сегментах рынка», — добавила министр.

Ранее Минздрав России запустил цифровую платформу для государственных закупок лекарств — Единый структурированный справочник-каталог лекарственных препаратов.