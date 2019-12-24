Минздрав запустил единую платформу для госзакупок лекарств

Министерство здравоохранения России запустило цифровую платформу для государственных закупок лекарств — Единый структурированный справочник-каталог лекарственных препаратов.

Об этом информирует пресс-служба ведомства со ссылкой на министра здравоохранения России Веронику Скворцову.

«В целях создания понятного и прозрачного цифрового пространства в сфере закупок лекарств потребовался унифицированный подход к описанию лекарственного препарата в качестве объекта закупки, что и явилось предпосылкой создания Единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что запуск платформы позволит избежать завышения стоимости закупок, а также устранить недобросовестную конкуренцию.

В ноябре правительство России отменило обязательную сертификацию лекарств.