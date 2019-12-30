В Госдуме прокомментировали предложение выдавать «новогодние визы» иностранцам
- РИА Новости
«Если по аналогии с чемпионатом мира по футболу, то упрощённые визы привлекли в нашу страну достаточно большое количество иностранных гостей», — сказала она.
По её мнению, туристы смогут составить собственное впечатление от России.
Как считает Бессараб, обмен информацией расширит кругозор иностранных гостей и уберёт ненужные клише, которые уже наштампованы на Западе.
Ранее депутат Госдумы Виктор Зубарев выступил с предложением создать специальную интернациональную визу для иностранцев, чтобы они могли по упрощённой схеме приезжать в страну на новогодние праздники.
Парламентарий направил соответствующее письмо министру экономического развития Максиму Орешкину (копия есть в распоряжении RT).
25 декабря исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила пользу от введения электронных виз.