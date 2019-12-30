В Госдуме прокомментировали предложение выдавать «новогодние визы» иностранцам

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Депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с Inforeactor прокомментировала предложение создать специальную интернациональную визу для иностранцев, чтобы они могли по упрощённой схеме приезжать в Россию на новогодние праздники.
В Госдуме прокомментировали предложение выдавать «новогодние визы» иностранцам
  • РИА Новости

«Если по аналогии с чемпионатом мира по футболу, то упрощённые визы привлекли в нашу страну достаточно большое количество иностранных гостей», — сказала она.

По её мнению, туристы смогут составить собственное впечатление от России.

Как считает Бессараб, обмен информацией расширит кругозор иностранных гостей и уберёт ненужные клише, которые уже наштампованы на Западе.

Ранее депутат Госдумы Виктор Зубарев выступил с предложением создать специальную интернациональную визу для иностранцев, чтобы они могли по упрощённой схеме приезжать в страну на новогодние праздники.

Парламентарий направил соответствующее письмо министру экономического развития Максиму Орешкину (копия есть в распоряжении RT).

25 декабря исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила пользу от введения электронных виз.

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